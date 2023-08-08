Які ціни на кавуни у серпні – сезон в Україні вже розпочався, але ягоди коштують дорого.

Подорожчають чи подешевшають баштанні протягом серпня розповіла науковий співробітник Інна Сало, передає НСН з посиланням на 24 канал.

Які ціни на кавуни у серпні

Експерт нагадала, що до 93% кавунів в Україні вирощували приватні господарства, а це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу.

На Херсонщині всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів – до 150 тисяч тонн.

“Це значна частка, яка може компенсуватися при формуванні товарної пропозиції на кошти імпортних поставок”, зазначила Інна.

За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 гривень за кілограм.

Зазначимо, що зараз кавуни у супермаркетах України стартують від 24,95 гривень за кілограм. Таку ціну можна знайти у супермаркеті АТБ. Зазначимо, що ці кавуни вирощені в Україні – не імпортні.

А на продуктових розкладках, наприклад, у Києві, ціна на цю ягоду стартує від 30 гривень.

Скільки зараз коштують кавуни у супермаркетах

АТБ:

Novus:

Сільпо:

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