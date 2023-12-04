Чи будуть оголошувати тривогу через зліт МіГ у росії – Ігнат пояснив деталі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, коли і як будуть оголошувати тривогу через зліт МіГ у росії.

За його словами, Повітряні сили України не будуть оголошувати тривогу, якщо російський МіГ не становить загрози. Але точно дізнатися про це не завжди можливо.

Як передає НСН, про це Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами військового, партнери країн НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Київ про той чи інший проліт МіГ-31К.

“Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ”, повідомив Ігнат.

“Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги”, сказав він.

Речник також повідомив, що три основні аеродроми, з яких злітають МІГи, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

Рішення про оголошення тривог

Що стосується доручення президента Володимира Зеленського знайти рішення щоб кількагодинні польоти МіГів не паралізували всю Україну і зокрема столицю, Ігнат заявив, що “це питання не зовсім до нас”.

“Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу”, додав він.

Ставлення українців до тривог

За даними опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, потенційних носіїв “кинджалів”. Близько 40% українців зазначають про доцільність диференціації тривог в залежності від ситуації та реальності загрози.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали масштабні тривоги пов’язані зі зльотом російського літака МіГ-3К. Якщо раніше небезпека зазвичай тривала близько 30 хвилин, то тепер вона може займає 3 години і більше. Оскільки ворог дозаправляє літак у повітрі, і той далі може виконувати політ.

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