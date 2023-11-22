Повітряна тривога через російський МіГ – Ігнат розповів, чи будуть зміни

Ігнат розповів, чи зміниться повітряна тривога через зліт російських винищувачів МіГ-31.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що схема оповіщення українців про небезпеку через зліт у рф винищувачів МіГ-31 не зміниться, оскільки винищувач іноді злітає з ракетою, а іноді – без неї.

Про це він сказав в етері «Українського радіо», передає НСН.

За його словами, наразі не надходили вказівки щодо змін в оповіщенні населення через небезпеку ударних безпілотників, ракетної атаки, тактичної авіації чи реактивних систем залпового вогню.

«Для нас (Повітряних Сил ЗСУ — ред.) не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному Telegram-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту — це буде ухвалено на вищому рівні», пояснив Ігнат.

Речник зауважив, що інколи Повітряні сили мають інформацію, що МіГ злетів з ракетою чи без неї, а іноді — це невідомо. Він наголосив: «Тут ризикувати ми не маємо права».

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу ЗСУ та уряду запропонувати рішення, щоб вильоти російських винищувачів МіГ «не паралізували країну на години».

Вильоти носіїв «кинджалів»

Росія регулярно запускає в небо свої радянські винищувачі МіГ, які можуть бути носіями аеробалістичних ракет з можливістю нести ядерний заряд Х-47М2 «Кинджал». Під час зльотів МіГів у всіх регіонах України вмикають повітряну тривогу. Раніше вона в середньому тривала до години, але останнім часом такі тривоги стали затяжними.

Як розповідав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, російсько-окупаційні війська наразі відпрацьовують дозаправлення в повітрі своїх літаків, через це повітряні тривоги стали тривати по 2,5-3 години.

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