Російські війська атакували 12 областей України за добу – які наслідки в регіонах

Російські загарбники упродовж доби атакували 12 областей України. Є загиблий, поранені та руйнування.

Обласні військові адміністрації повідомили про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 22 листопада, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО. Уламки одного зі збитих дронів Shahed впали на подвірʼя приватного домогосподарства у Хмельницькому районі. Пошкоджена господарча споруда. Травмованих та загиблих немає.

У Житомирській області вночі під час повітряної тривоги ППО збила два ворожі дрони-камікадзе. За попередніми даними, жертв і постраждалих через падіння уламків немає.

У Чернігівській області ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони, застосовував міномети, некеровані авіаційні ракети і FPV-дрони.

У Сумській області зранку росіяни обстріляли із РСЗВ Юнаківську громаду.

Вночі ППО в небі Сумщини знищила ворожий БпЛА.

Вчора війська РФ 14 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумщини. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

У Запорізькій області зафіксовано 150 ударів по 23 населених пунктах.

120 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Щербаків, Малинівки, Кам’янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 10 обстрілів із РСЗВ Роботиного, Малої Токмачки і Кам’янського, 18 атак БпЛА по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Малих Щербаках, а також скинув авіаційний снаряд по Оріхову. Надійшло 35 повідомлень про руйнування.

У Дніпропетровській області вчора ворог двічі бив по Нікопольському району з артилерії, скинув боєприпас із БпЛА та атакував трьома дронами-камікадзе. Під ударами були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.

З вечора загарбники били по Нікопольському району з важкої артилерії. У районному центрі поранені чоловіки віком 61 та 37 років. Пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, автомобіль, газогін. Через пошкодження ліній електропередач без світла лишилися понад 1200 родин.

Обстріляли агресори також Марганецьку громаду.

Оборонці з ПвК “Схід” збили за добу три дрони Shahed.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії у районі Синьківки та на схід від Петропавлівки, де відбито три атаки.

Під артилерійським та мінометним вогнем перебували, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка.

У Луганській області під постійним ворожим вогнем, зокрема Макіївка та Невське.

З авіації росіяни вдарили по Серебрянському лісу.

За добу ворог здійснив 124 обстріли Луганщини (випустив 514 снарядів).

У Донецькій області загарбники обстріляли Авдіївку, Курахове, Північне, Максимільянівку, Новобахмутівку, Сєверне. Пошкоджено чотири житлові будинки, з них один багатоквартирний.

В Одеській області тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдавала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П.

В Одесі та Білгород-Дністровському районі були влучання по відкритій території, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

У Миколаївській області вночі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова.

По Херсонській області ворог здійснив 115 обстрілів (випустив 524 снаряди), з них по Херсону — 12 обстрілів (46 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 33 населених пунктів, будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі, офісну будівлю у Херсоні.

Вчора зранку ворог вдарив по Херсону, поцілив по житловому будинку. Поранений 59-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістав 74-річний чоловік.

Також по Бериславу війська РФ випустили 12 КАБів. На Бериславський та Каховський район загалом за добу скинуті 28 бомб. У Бериславі під завалами загинув 65-річний чоловік. 57-річний містянин зазнав травм.

У Новобериславі внаслідок авіаційного обстрілу травмований 54-річний чоловік.

Росіяни обстріляли Антонівку. Поранені 61-річна жінка та 62-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу с. Тягинка поранень зазнала 78-річна жінка.

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