Нічна атака ударними дронами 22 листопада – як відпрацювала українська ППО

Нічна атака ударними дронами 22 листопада – росія застосувала 14 БпЛА типу «Shahed» та крилату ракету Х-22.

Про це інформують Повітряні сили України, передає НСН.

З 20.00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку, йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

Нічна атака ударними дронами 22 листопада

Де були збиття і які наслідки

Над Житомирщиною та Київщиною сили ППО збили 4 безпілотники, які запустила армія рф. На Сумському напрямку знищили ще один дрон, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв. За його словами, російські військові намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Над Дніпропетровщиною українські бійці збили два дрони, розповів очільник обласної ради Микола Лукашук. Голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що їх знищили над Синельниківським і Кам’янським районами.

Під час нічної російської атаки на Хмельниччину уламки одного зі збитих «шахедів» впали на подвірʼя приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, спалахнула пожежа, травмованих і загиблих немає, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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