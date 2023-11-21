Помста за 128 бригаду – ЗСУ накрили велике скупчення окупантів під час “нагородження”

Помста за 128 бригаду. В день ракетно-артилерійських військ рф ЗСУ накрили велике скупчення окупантів з 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області. Знищено щонайменше 25 загарбників, ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомив засновник підрозділу “Птахи Мадяра” Роберт Бровді (Мадяр), передає НСН.

Він розповів, що українські військові відплатили окупантам за підлий удар по 128 бригаді на Запоріжжі. Так, 19 листопада було знищено велике скупчення росіян, які збиралися отримувати “нагороди” за вбивства українців.

За його словами, ураження сталося в день ракетних військ та артилерії рф під час нагородження 810-ої севастопольської бригади морськоі піхоти. Росіяни намагалися ретельно заховати місце свого збіговиська — воно було старанно замасковане на узліссі.

“Відплата: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім Бурденко”, написав Роберт Бровді, натякаючи, що росіяни знову збрешуть про причини загибелі своїх вояків.

Загалом за даними українського воїна загинули щонайменше 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно засекретили.

“25 свідків кобзона. 100+ дефектовано. Х- втрати командного складу, суворо засекречено прибулою комісією”, пише Мадяр.

Нагадуємо, 3 листопада російські війська завдали удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, воїнів зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок жахливої атаки постраждали військові та цивільні, зокрема – загинуло 19 бійців 128-ї ОГШБ.

Що ще відомо про трагедію 128 бригади ЗСУ

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