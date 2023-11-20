Військовим передали перші 3 000 FPV-дронів від операції «Єдність» (фото)

Військовим передали перші 3 000 FPV-дронів від операції «Єдність». Про це повідомляє Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує НСН.

Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні «пташки» допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе. Їх придбали завдяки спільному збору UNITED24, Повернись живим та monobank.

І, звісно, шаленій підтримці від вас — 235 000 000 гривень за три доби. Неймовірний результат. Коли ми плюс — у ворога мінус, – написав Федоров

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