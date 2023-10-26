Скільки коштів українці задонатили у найбільші фонди – аналітика

З початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24. Дані оприлюднили аналітики порталу Opendatabot, передає НСН.

Скільки коштів українці задонатили у найбільші фонди

Як зазначається, за дев’ять місяців у три найбільші фонди України надійшло 12,5 млрд гривень.

Зокрема, такі суми були перераховані за цей час:

платформа United24 — 7,94 млрд гривень (частка 63%);

фонд “Повернись живим” — понад 3 млрд гривень (частка 25%);

фонд Сергія Притули — 1,5 млрд гривень (12%).

За інформацією Opendatabot, найбільший обсяг коштів громадяни перерахували на потреби української армії — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).

Навесні платформа United 24 оголосила збір грошей на гуманітарне розмінування і потреби освіти. Небайдужі перерахували 31 млн та 76 млн гривень.

Фонд “Повернись живим” найбільше донатів збирав у перші місяці повномасштабної війни, зараз надходить менше коштів.

Відомо, що у середньому щомісяця фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Раніше ми писали: Справжній збір для військових чи оборудки аферистів: як розпізнати