Скільки коштів українці задонатили у найбільші фонди – аналітика

З початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24. Дані оприлюднили аналітики порталу Opendatabot, передає НСН.
Скільки коштів українці задонатили у найбільші фонди
Як зазначається, за дев’ять місяців у три найбільші фонди України надійшло 12,5 млрд гривень.
Зокрема, такі суми були перераховані за цей час:
- платформа United24 — 7,94 млрд гривень (частка 63%);
- фонд “Повернись живим” — понад 3 млрд гривень (частка 25%);
- фонд Сергія Притули — 1,5 млрд гривень (12%).
За інформацією Opendatabot, найбільший обсяг коштів громадяни перерахували на потреби української армії — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).
Навесні платформа United 24 оголосила збір грошей на гуманітарне розмінування і потреби освіти. Небайдужі перерахували 31 млн та 76 млн гривень.
Фонд “Повернись живим” найбільше донатів збирав у перші місяці повномасштабної війни, зараз надходить менше коштів.
Відомо, що у середньому щомісяця фонд Притули збирає 170 млн гривень.
Раніше ми писали: Справжній збір для військових чи оборудки аферистів: як розпізнати