Україна погодилась на зміни щодо трибуналу над рф – названо деталі

Україна погодилася на змінений формат щодо трибуналу над рф і путіним.

Україні довелося відмовитися від ідеї створити класичний міжнародний трибунал щодо російської агресії на основі Генеральної Асамблеї ООН. Натомість тепер країна під тиском партнерів розглядає видозмінений формат так званого «гібридного» трибуналу.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, пишуть «Європейська правда» та «Інтерфакс-Україна», передає НСН з посиланням на Громадське.

Він пояснив, що кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, побоюються, що їх самих колись покарають «за російською схемою».

«Доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики. І окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити», визнав Смирнов.

Нині єдина вимога України – це те, що в разі створення гібридного трибуналу його основою не має стати українська судова система, як пропонувалося спочатку. Пояснюється це тим, що наша Конституція не передбачає створення такого судового органу та не дозволяє іноземним суддям виносити рішення іменем України. А змінювати Конституцію під час воєнного стану не можна.

«Це (гібридний трибунал на базі українського законодавства. – ред.) неприйнятна для України модель. Але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов’язково означає створення трибуналу в українській правовій системі… Тому компромісом може бути створення інтернаціоналізованого трибуналу як частини судової системи іншої країни, чия судова система викликає довіру», зазначив заступник голови Офісу президента.

Також, за його словами, є ризик того, що юридична оцінка злочину російської агресії фактично звузиться до рівня міждержавного конфлікту двох країн.

«Нам не треба рішення трибуналу іменем України, треба рішення іменем усього цивілізованого світу», наголосив Смирнов.

Раніше Україна пропонувала обійти російське вето у Раді Безпеки ООН і ухвалити рішення Генеральної Асамблеї ООН про створення міжнародного спеціального суду, окремої інституції для розслідування єдиного злочину — російської агресії проти України.

Цей спецтрибунал, на відміну від Міжнародного кримінального суду, мав розглядати справи заочно, щоб президент рф володимир путін міг отримати офіційний статус міжнародного злочинця ще до того, як втратить владу. Зараз судити чинних президентів та урядовців неможливо через їхній імунітет. Однак ця ідея не сподобалася партнерам України.

«Не варто недооцінювати позицію наших ключових міжнародних партнерів — США, Францію, Велику Британію, Німеччину — які адвокатують, зі свого боку, можливість створення гібридного трибуналу як частини української судової системи», заявив Смирнов.

Зрештою, за його словами, формат спеціального трибуналу за злочин агресії рф проти України може бути визначено вже до кінця цього року.

Що передувало?

В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.

У Міністерстві закордонних справ України пояснювали, що міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Але наявні інституції постають перед «об’єктивними правовими перешкодами» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення Спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.

16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція про запровадження спецтрибуналу для росії. Відтоді свою підтримку висловили низка країні високопосадовців ЄС. А Нідерланди готові прийняти трибунал над росією в себе.

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