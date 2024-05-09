Окупанти весь ранок гатили по Нікополю: є загиблі, постраждала пожежна частина (ФОТО, ВІДЕО)

Окупанти весь ранок гатили по Нікополю на Дніпропетровщині 9 травня: є загиблі і поранені, понівечено багатоповерхівки, приватні будинки і цивільна інфраструктура, постраждала й пожежна частина.

Про це новини України – НСН повідомляють з посиланням на ДніпроОВА, районну і міську адміністрації і на ДСНС.

Окупанти весь ранок гатили по Нікополю

У Нікополі двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих атак.

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.

Чоловіка та жінку росіяни вбили прямо на їх власному подвір’ї.

Одночасно з артилерійським обстрілом декількох прибережних громад Нікопольського району розпочалась атака фпв-камікадзе.

У Нікополі понівечено приватні оселі. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Виникли пожежі у 2 житлових будинках на загальній площі 145 кв.м. Пожежі вже ліквідували.

До місця подій було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Крім того, у Нікополі внаслідок застосування дрону-камікадзе пошкоджено пожежну частину.

Пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини, бокс та 2 службові автомобілі ДСНС.

Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає.

Моторошні фото і відео наслідків обстрілів Нікополя

Ще новини України: Окупанти цілий день гатили по Нікополю: багато поранених і руйнувань