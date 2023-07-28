Рік теракту в Оленівці: Рада просить світ допомогти повернути військовополонених

29 липня 2023 виповниться рік теракту в Оленівці, коли російські окупанти влаштували вибух в колонії, де знаходилися українські військовополонені.

До роковин трагедії Верховна Рада України закликала міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати зусилля задля звільнення та повернення до України всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних громадян України, передає НСН.

У своєму зверненні, яке підтримали 293 народних депутати, Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію з метою запобігання глобальній світовій кризі, створеній державою-агресором, а також для відновлення міжнародного правопорядку, що базується на принципах Статуту ООН, взаємній повазі та співробітництві.

Український парламент закликає ООН, країни Групи Семи, держави-члени Європейського Союзу та НАТО продовжити всебічну підтримку України стільки, скільки буде потрібно до перемоги, а також посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій, негайного виведення російських збройних формувань з української території, відновлення територіальної цілісності нашої країни у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Парламент також закликає міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати міжнародні та національні зусилля з метою звільнення та повернення в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб – громадян України, передусім військовополонених захисників Маріуполя.

Рада закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та з права людини посилити зусилля з метою забезпечення покращення умов утримуваних Росією українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців – громадян України.

Крім того, ВР закликає міжнародне співтовариство зміцнити зусилля, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, з метою забезпечення притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України, а також притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Росії за вчинення злочину агресії шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу.

«У Ростові-на-Дону країна-окупант показово судить 18 українських військовослужбовців, роблячи з них злочинців. Це люди, які боронили рідну землю, свободу, державу, сім’ю і життя. Світ має реагувати на такі судилища захисників України. Адже, очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території та віддає злочинні накази», наголосила народна депутатка, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

Теракт в Оленівці – що відомо

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух. В результаті було зруйновано будівлю, у якій окупанти утримували виведених з території “Азовсталі” в Маріуполі українських військовополонених. Боєць “Азова” Анатолій Єгоров з позивним “Комуніст” розповідав, що ворог підірвав в бараках, де утримували захисників України, фугаси.

Російська сторона стверджувала, що загинули понад 50 українських захисників, але так і не надала Україні списків загиблих та поранених.

У серпні ООН запустила місію зі встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці, але вже в січні місію було розпущено без видимих результатів її роботи.

ООН заявляла, що РФ так і не допустила представників організації на територію колонії. Бездіяльність ООН викликала негативну реакцію української влади.

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