У Ростові судять полонених українців, що хоч якось були пов’язані з «Азовом» – навіть кухарок. Про це пише російське опозиційне видання «Медуза», передає НСН.

У Росії в Ростові-на-Дону судять полонених українців, які були хоч якось пов’язані з полком “Азов”.

Перші два засідання судилища відбулися 14 і 29 червня. Спочатку у справі фігурували 24 людини, потім двох із них повернули в Україну в рамках обміну полоненими між Москвою і Києвом, – ідеться в повідомленні

Уточнюється, що на лаві підсудних – навіть жінки, які працювали кухарками на “Азовсталі”.

Полонених українських громадян звинувачують у діях, спрямованих на “насильницьке захоплення влади і зміну конституційного ладу” в самопроголошеній “ДНР”, а також в “організації діяльності та участі в терористичній організації” (“терористичною організацією” влада РФ називає “Азов”). За цими статтями їм може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі, пише видання.

На фотографіях із зали суду обвинувачені виглядали виснаженими і блідими, у чоловіків були поголені голови, – сказано в повідомленні. – Дії російської влади засудила правозахисна організація Amnesty International

Зазначимо, що в Україні давно же практично немає ніяких акцій на підтримку полонених «азовців». Цю тему відсунули на задвірки інші інформаційні приводи. Вона більше не на слуху. Суспільство і влада мовчать. І тільки рідні і друзі полонених, а також деякі небайдужі українці нагадують про долю наших співгромадян…

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