Тарифи на електроенергію для населення – чи будуть зміни

Чи зміняться тарифи на електроенергію для населення, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін ухвалив рішення продовжити дію покладання спеціальних зобов’язань на електроенергію до кінця квітня 2024 року.

Як передає НСН, про це прем’єр повідомив під час засідання уряду.

“Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону”, наголосив він.

За словами прем’єр-міністра, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць

Він також зауважив, що вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання.

“Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств”, зазначив Шмигаль.

Очільник уряду подякував свідомим громадянам і бізнесу, які вживали заходи для економії електроенергії в ті дні, коли в цьому була потреба.

Шмигаль поінформував, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії.

Він висловив сподівання на зворотну підтримку партнерів по ENTSO-E в разі потреби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Він діятиме до 31 грудня.

Крім того, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію (“прайс-кепи”) на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год. У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%.

Внаслідок цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку “на добу наперед” (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні.

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