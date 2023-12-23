Сили ППО збили всі 9 «шахедів», якими ворог атакував Україну

Сили ППО знищили всі дев’ять ударних безпілотників типу «шахед», якими війська рф ввечері 22 грудня атакували Україну.

Як передає НСН, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«Із 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф», ідеться у дописі.

Зазначається, що всі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Як повідомлялося, увечері 22 грудня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу ударних безпілотників.

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