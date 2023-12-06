Нічна повітряна атака 6 грудня: сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів, якими росія намагалась атакувати Україну.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область -рф, йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України! Більшість знищених «шахедів» на їх рахунку!, йдеться у повідомленні.

Нічна повітряна атака 6 грудня – над Україною збили 41 із 48 «шахедів»

Інформація з регіонів

Дніпропетровщина

4 безпілотники знищили оборонці з ПвК “Схід” над областю. Збили шахеди в Кам’янському, Дніпровському та Павлоградському районах, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Хмельниччина

Вночі 6 грудня в області працювала ППО. Повітряна тривога тривала понад дві години: від 23:09 5 грудня до 01:42 6 грудня.

Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, йдеться у повідомленні першого заступника очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Харківщина

О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Миколаївщина

За повідомленням очільника ОВА Віталія Кіма, в ніч на 6 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

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