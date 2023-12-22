ЗСУ можуть взяти під контроль важливу дорогу в Крим – Гуменюк

ЗСУ можуть взяти під контроль важливу дорогу в Крим. Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає НСН.

Збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу росіян на півдні. Йдеться про перешийок біля Армянська, який зʼєднує Крим з окупованою частиною Херсонської області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила Наталя Гуменюк.

За її словами, траса М-17 є основним логістичним хабом росіян на півдні, тож його контроль практично паралізує переміщення росіян та поповнення БК.

Фактично єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати себе для поповнення ресурсів — це М17 через Армянськ, бо всі інші містять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М17, ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз росіяни не почуваються там спокійно, — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.

Також нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров впевнений на 100%, що Україна поверне собі Крим та усі інші свої території. Однак для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.

Джерело novyny.live