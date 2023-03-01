Свята і вихідні у березні – чи будемо додатково відпочивати

На які дні припадають свята і вихідні у березні 2023 року в Україні. І чи будуть у ці дати додаткові вихідні.

Щоб мати змогу заздалегідь спланувати місяць, потрібно знати, коли в нас вихідні та робочі дні. Про це і розповідає НСН.

Робочі та вихідні у березні

У березні 31 день, серед яких 23 робочих та 8 неробочих днів. Офіційні вихідні – субота та неділя – випадають на такі числа: 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 березня.

Додаткових вихідних наразі не передбачено. На час дії воєнного стану призупинено норму Кодексу законів про працю, за якою у випадку, коли офіційне свято припадає на вихідний день, його переносять на наступний будній.

Свята в березні 2023

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

2 березня – вшанування пам’яті преподобного Феодора Києво-Печерського.

3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи.

5 березня – Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення; перша неділя Великого посту, Урочистість Православ’я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – День народження Тараса Шевченка.

12 березня – День землевпорядника України.

13 березня – Міжнародний день планетаріїв.

14 березня – Міжнародний день числа “пі”; День українського добровольця.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

17 березня – День святого Патріка, День мобілізаційного працівника ЗСУ, Всесвітній день сну.

19 березня – Міжнародний день клієнта, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; День народження Ліни Костенко.

20 березня – Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.

23 березня – Всесвітній день метеорології.

24 березня – Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.

25 березня – День Служби безпеки України, Міжнародний день пам’яті жертв рабства, Година Землі; вшанування пам’яті преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за григоріанським календарем).

26 березня – День Національної гвардії України.

27 березня – Міжнародний день театру.

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