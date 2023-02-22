Перевод годинників на літній час у 2023 році – коли і куди перевести стрілки

Зима добігає до завершення і зовсім скоро Україна перейде на літній час. Коли і куди перевести стрілки годинників

Незабаром українці перейдуть на літній час. Коли треба переводити годинники у 2023 році розповідає НСН

Ще у 1981 році в Україні закріпилося правило переводити стрілки годинників з метою економії електроенергії та подовження світлового дня, який взимку стає коротшим.

У 1996 році на законодавчому рівні встановили, що на зимовий час українці переходять в останню неділю жовтня о 04:00, а на літній – в останню неділю березня о 03:00.

У 2023 році українці переведуть стрілки годинника на 1 годину вперед 26 березня.

Коли Україна перейде на літній час

Як перехід на інший час впливає на людину?

Після переведення часу на годину вперед, українці прокидатимуться раніше, а тривалість світлового дня буде збільшуватися. За рахунок цього вставати з ліжка буде легше.

Також можна скористатися кількома рекомендаціями, щоб перехід на інший час був менш помітний:

змініть режим сну щонайменше за два тижні до 26 березня;

візьміть за звичку прогулянки на свіжому повітрі;

розминайте м’язи зранку, робіть зарядку, або виходьте на пробіжку;

не пропускайте корисний і поживний сніданок, щоб запустити організм.

Джерело

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