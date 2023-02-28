Що робити з 8 березня? У “Дії” запустили нове опитування – як проголосувати

У “Дії” запустили нове опитування: що робити з 8 березня після нашої перемоги, чи залишити цей день вихідним. Як можна проголосувати.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у вівторок, 28 лютого, у Telegram, передає НСН.

“Продовжуємо розвивати електронну демократію в “Дії”. Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти – залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у “Дії” врахують перед ухваленням законопроєкту”, зазначив Федоров.

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Що робити з 8 березня в Україні? Як проголосувати

У “Дії” пояснили, у чому суть опитування: у більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний.

Щоб проголосувати за вихідний 8 березня у “Дії”, потрібно:

зайти в додаток;

натиснути Послуги;

обрати Опитування;

віддати свій голос.

“Настав час вирішити долю свята. Для цього зайдіть у Дію – натисніть «Послуги» – виберіть «Опитування» – проголосуйте”, розповіли про алгоритм.

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