В Україні пропонують скасувати 8 березня – Міжнародний жіночий день. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко назвала маніпулятивним відповідний законопроєкт.

Як передає НСН, про це вона заявила під час дискусії в Медіацентрі Україна.

Левченко зазначила, що права жінок і права людини загалом залишаються «у сфері маніпулятивного тлумачення».

«Черговою маніпуляцією навколо питання прав жінок став один із законопроєктів, зареєстрований цього тижня, який пропонує перейменувати свято День захисника та захисниці України на День захисника; який пропонує скасувати Міжнародний день прав жінок, яким є 8 березня за своєю суттю, та святкувати інші дні української жінки. Це дуже небезпечні маніпуляції», заявила уповноважена.

За її словами, на такі зміни мають відреагувати громадські організації.

Також Левченко наголосила, що «позбавляючись “совкового” минулого, ми маємо чітко формулювати наше майбутнє, наше бачення і спиратися на перевірені факти та інформацію».

Нагадуємо, у Верховній Раді 13 лютого зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати святкові дні 8 березня, а також 1 та 9 травня, натомість замінити їх новими святами. Змінити свята пропонують, щоб «покінчити з нав’язаними традиціями минулої спадщини» й «усунути спадщину колоніального минулого в культурному житті та побуті».

Так, замість Міжнародного жіночого дня народні депутати пропонують 25 лютого відзначати День української жінки — у день народження письменниці Лесі Українки. А наступного місяця святковим днем пропонують зробити 9 березня — день народження письменника Тараса Шевченка.

Замість 1 травня пропонують відзначати День матері, який припадає на другу неділю місяця. А замість 9 травня залишити лише День пам’яті та примирення, який відзначають в Україні 8 травня.

День Українки замість 8 Березня – нововведення щодо українських свят від депутатів