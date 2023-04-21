Спроба викрасти літак РФ закінчилася обстрілом аеродрому на Кіровоградщині: ексрозвіднику оголосили підозру

Спроба викрасти літак РФ призвела до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. СБУ повідомила про підозру військовому, який брав участь у невдалій операції.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ.

«За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінському. Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області влітку 2022 року», йдеться у повідомленні.

Червінського підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). За це загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, Червінський разом з іншими людьми вирішив провести операцію та заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії. Російський пілот нібито погодився перейти на бік України. Однак операція провалилася.

Правоохоронці кажуть, що ворог отримав дані про розміщення на аеродромі «Канатове» українських літаків та військових. Тож самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу аеродрому «Канатове» влітку 2022 року.

Тоді загинув командир військової частини, ще 17 українських військових зазнали поранень. Також повністю знищили 2 бойові винищувачі Повітряних сил, а злітна смуга, техніка та будівлі зазнали значних пошкоджень.

Також в СБУ наголошують, що операція проводилася без погодження з ними та іншими державними органами.

«СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності», сказав очільник спецслужби Василь Малюк.

Що відомо про операцію

Західні ЗМІ 30 березня повідомили, що група українських волонтерів у співпраці з розвідкою майже переконала трьох російських пілотів дезертирувати разом зі своїми військовими літаками в обмін на 1 мільйон доларів за штуку, пише Громадське.

Отримати російські літаки так і не вдалося через втручання Федеральної служби безпеки РФ — українська сторона підозрювала, що російська спецслужба розкрила план та почала спілкування від імені пілотів РФ, з якими вдалося встановити контакт. Українська сторона все ж мала вигоду: зібрала цінну технічну інформацію про російські ВПС і скомпрометувала трьох військових, принаймні один із них відтоді не виконував бойових завдань.

Журналісти «Української правди» з’ясували, що СБУ відкрила кримінальну справу через провальну операцію, оскільки вона пов’язана з російським ракетним обстрілом околиць Кропивницького в липні 2022 року. Одного із трьох російських пілотів мали зустріти 23 липня на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області. Туди, як зазначається, прибули організатори операції, кілька десятків військових ССО. До того ж там несли службу бійці інших військових частин.

Та зранку 23 липня в Кропивницькому та ще низці міст України пролунали вибухи. Обласна влада підтвердила, що окупанти запустили по Кіровоградській області 13 ракет, поціливши, зокрема, у військовий аеродром.

УП заявляє, що результати обстрілу правоохоронці вважають наслідками дій Романа Червінського — експрацівника ГУР, який брав участь в операції з літаками, а раніше відповідав за операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнера», також відому як «Вагнергейт».

Ще новини України: Україна планувала атаки на російські війська у Сирії, але Зеленський припинив операцію – ЗМІ