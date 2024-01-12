Спеціальний прикордонний режим в Україні – про що потрібно знати

В Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Щодо нової законодавчої норми дали роз’яснення у Закарпатській обласній держадміністрації, передає НСН.

Йдеться про внесені зміни до закону України про державний кордон, який доповнено статею 24, що й визначає порядок в’їзду, перебування, проживання, пропуску у прикордонну смугу.

Зокрема, у Закарпатській області відповідні дозволи на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

Своєю чергою прикордонники зауважують, що слід розрізняти поняття прикордонна смуга та контрольований прикордонний район. Так, контрольований прикордонний район ширший, ніж прикордонна смуга і для в’їзду спеціальний дозвіл не потрібен, а лише документи, що посвідчують особу. Дозвіл потрібний лише для вʼїзду у прикордонну смугу.

“Прикордонна смуга становить 5 км від державного кордону і сюди не входять населені пункти, місця масового відпочинку. Якщо людина проживає в місті Чоп і не виїжджає за його межі, то дозвіл їй не потрібен і перевіряти в неї наявність такого дозволу ніхто не буде. Але коли особа буде рухатись з міста Чоп, наприклад, у населений пункт Соломоново, і буде залишати межі міста, то під час руху прикордонники можуть її зупинити і перевірити навність такого дозволу”, пояснюють у ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, для мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл буде надаватися за їхнім зверненням один раз, і діятиме він безстроково.

Для установ, організацій, які здійснюють свою діяльність у прикордонній смузі, такий дозвіл треба буде поновлювати щороку.

Пропуск у прикордонну смугу видається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення громадянина.

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