В Україні видаватимуть новий документ єдиного зразка для військовозобов’язаних, резервістів, призовників. Наразі опрацьовують нормативно-правову базу, за якою запровадять такий документ

Для військовозобов’язаних в Україні запровадять новий документ єдиного зразка.

Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко, передають Новини України – НСН.

“Ті документи, які були видані до набрання чинності законом 3633 від 11 квітня 2024 року, відомим у суспільстві як закон про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи будуть внесені відповідні відмітки”, – сказав Глущенко, відповідаючи на запитання, чи достатньо мати копію тимчасового посвідчення.

Глущенко додав, що зараз опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов’язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. Після затвердження Кабміном він набере чинності.

Новий документ єдиного зразка для військовозобов’язаних запровадять в Україні – деталі

“Підсумовуючи: з набранням чинності постанови КМУ громадянам, у яких немає ВОД, видаватиметься документ установленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД (військово-облікові документи – ред.), які видані до набрання чинності законом, є дійсними”, – зазначив представник Генштабу.

Також Глущенко пояснив, що, крім посвідчення офіцера запасу, є військово-обліковим документом.

“У нас зараз широкий спектр ВОД. Наприклад, ВОД для військовозобов’язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони можуть бути різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату, зразка, для призовників, військовозобов’язаних і резервістів”, – резюмував полковник

Ще новини України: Електронний кабінет військовозобов’язаних – коли запрацює, навіщо потрібний