Жителям Львова, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тис. грн – Садовий

Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Як передає НСН, про це 12 січня повідомив міський голова Андрій Садовий.

“50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою”, йдеться в повідомленні Садового.

Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

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