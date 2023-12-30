Чи змінились правила перетину кордону для чоловіків – коментар ДПСУ

У Державній прикордонній службі України прокоментували інформацію про правила перетину кордону для чоловіків із інвалідністю 3-ї групи та чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю.

У ДПСУ зазначили, що правила не змінювалися, попри чутки у соцмережах.

Як передає НСН, про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі “Українській правді”.

“Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів”, каже Демченко.

Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.

Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.

“Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи”, додає Демченко.

Правила перетину кордону для чоловіків – про що пишуть у мережі

У мережі поширюють інформацію, що нібито прикордонники не випускають з України осіб з третьою групою інвалідності та тих, хто супроводжує їх, якщо в них немає військово-облікових документів.

У соцмережах також пишуть про посилення контролю документів для тих, хто виїжджає системою “Шлях”.

Центр протидії дезінформації також спростовує інформацію про нібито заборону виїзду за кордон особам з інвалідністю.

“Насправді поширювана інформація не відповідає дійсності. Правила перетину кордонів для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, про що повідомили у ДПСУ”, йдеться у повідомленні.

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