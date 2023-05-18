В Україні зупиняються заводи з виробництва соняшникової олії – що відбувається

Деякі заводи з виробництва соняшникової олії в Україні були змушені призупинити свою роботу.

Українські олійні заводи зіштовхнулись із проблемами, повʼязаними з квотами на експорт продукції по морському коридору.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев, передає НСН.

За його словами, проблеми виникли через недостатні квоти на експорт олії морським коридором. Тобто, через те, що нема змоги відвантажити вироблену соняшникову олію, доводиться зупиняти роботу заводів.

«Проблема настільки серйозна, що деякі заводи (наприклад, завод «Олсідс») зупинилися у звʼязку з перевиробництвом», повідомив Гетьманцев після зустрічі з членами асоціації «Укроліяпром».

Він додав, що потрібно терміново втрутитися в цю ситуацію.

«Переконаний, разом з Міністерством інфраструктури та МінАПК ми маємо терміново втрутитися в ситуацію та виправити проблеми експорту продукції з високою доданою вартістю», зазначив Гетьманцев.

Зазначимо, що асоціація «Укроліяпром» створена для координації дій щодо посилення ринкових позицій олійних підприємств, які є членами асоціації.

«Укроліяпром» займається лобіюванням та захистом інтересів підприємств з виробництва олії на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

Асоціація «Укроліяпром» відіграє роль об’єднувальної ланки між законотворчими структурами та представниками олійного бізнесу.

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