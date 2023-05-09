Скільки цивільних українців загинуло через повномасштабну російську агресію – дані ООН

В Організації Об’єднаних Націй оприлюднили дані про те, скільки цивільних українців загинуло з моменту початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт ООН.

Згідно з наявною інформацією на сайті, УВКПЛ ООН за час війни в Україні зафіксовано 23 606 втрат серед цивільного населення. Зокрема 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

Як зазначається, більшість людей постраждало через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження.

Найбільше жертв російської агресії на території Донбасу, яка контролюється урядом України, – 4010 загиблих та 5636 поранених. У решті українських регіонів російські окупанти вбили 2810 українців, ще 6543 постраждали.

1971 особа загинула на тимчасово окупованих росією територіях, 2636 громадян нашої країни отримали травми.

В ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. Інформація про загиблих і поранених в регіонах де ведуться інтенсивні бойові дії таких як Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк надходить із затримкою.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі заявив, що лише у квітні через російську агресію загинули 207 людей, серед них – 17 дітей.

«6139 – це конкретна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише минулого місяця. Наслідком цього стала загибель 207 цивільних людей, з них 17 – дітей, ще понад 400 людей отримали поранення», сказав він.

Нагадаємо, що 3 травня російські війська накрили вогнем Херсон та область. Вони обстріляли гіпермаркет «Епіцентр», а також залізничний вокзал у Херсоні, дитячий садок та магазин АТБ. В результаті атаки загинуло 23 людини, ще 46 цивільних було поранено.

Також війська окупантів 6 травня обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, «Градів», танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей.

Окрім цього, окупанційні війська вночі обстріляли з «Граду» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області – одна людина загинула, ще троє постраждали.

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