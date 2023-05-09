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Тег:
Війна
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Скільки цивільних українців загинуло через повномасштабну російську агресію – дані ООН

Журналіст
українців загинуло
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В Організації Об’єднаних Націй оприлюднили дані про те, скільки цивільних українців загинуло з моменту початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт ООН.

Згідно з наявною інформацією на сайті, УВКПЛ ООН за час війни в Україні зафіксовано 23 606 втрат серед цивільного населення. Зокрема 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

Як зазначається, більшість людей постраждало через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження.

Найбільше жертв російської агресії на території Донбасу, яка контролюється урядом України, – 4010 загиблих та 5636 поранених. У решті українських регіонів російські окупанти вбили 2810 українців, ще 6543 постраждали.

1971 особа загинула на тимчасово окупованих росією територіях, 2636 громадян нашої країни отримали травми.

В ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. Інформація про загиблих і поранених в регіонах де ведуться інтенсивні бойові дії таких як Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк надходить із затримкою.

українців загинуло. квітень 2023

українців загинуло. квітень

Раніше президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі заявив, що лише у квітні через російську агресію загинули 207 людей, серед них – 17 дітей.

«6139 – це конкретна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише минулого місяця. Наслідком цього стала загибель 207 цивільних людей, з них 17 – дітей, ще понад 400 людей отримали поранення»,сказав він.

Нагадаємо, що 3 травня російські війська накрили вогнем Херсон та область. Вони обстріляли гіпермаркет «Епіцентр», а також залізничний вокзал у Херсоні, дитячий садок та магазин АТБ. В результаті атаки загинуло 23 людини, ще 46 цивільних було поранено.

Також війська окупантів 6 травня обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, «Градів», танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей.

Окрім цього, окупанційні війська вночі обстріляли з «Граду» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області – одна людина загинула, ще троє постраждали.

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