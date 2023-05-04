Поліція оприлюднила відео перших хвилин після обстрілу АТБ в Херсоні, названо кількість загиблих

Поліція оприлюднила відео перших хвилин після обстрілу АТБ в Херсоні 3 травня. Вже стала відома точна кількість загиблих у місті і області в цей день. Нагадаємо, у середу окупанти влаштували масштабний обстріл Херсонщини. Гатили по супермаркетах, повних людей. Поцілили у вокзал, гуртожиток та інші об’єкти. Від фото і відео, які публікують в мережі, здригнеться будь-яка нормальна людина. А для російських військових норма – влаштовувати масові вбивства мирних мешканців.

Про точну кількість загиблих у Херсоні і області у криваву середу 3 травня повідомили у поліції, передає НСН. Тут також оприлюднили фото і відео, зокрема з АТБ. Розповіли історію поліцейської, яка отримала поранення, рятуючи людей у супермаркеті.

Внаслідок терористичної атаки на Херсонщину 24 загиблих та 46 травмованих, серед яких двоє дітей (раніше повідомлялося про 23 загиблих).

Російська армія здійснила черговий акт терору проти мирного населення правобережжя Херсонщини. Населені пункти Бериславського та Херсонського районів рашисти безперервно обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БПЛА. Ворог цілеспрямовано та підступно бив по місцях скупчення людей на залізничному вокзалі, у будівельному гіпермаркеті та супермаркеті, на АЗС, цілив по багатоповерхівках та кварталах приватного сектору, по поліцейським, медикам та рятувальникам, які надавали допомогу постраждалим. Наслідком жорстокого обстрілу стала загибель 24-х цивільних, тяжко поранені 46 людей, серед яких двоє дітей.

Обстріл АТБ в Херсоні

Ворог здійснив обстріл супермаркету по вул. Миру та прилеглих будинків по вул. І. Кулика та Бериславському шосе у Дніпровському районі. Як наслідок, 7 загиблих та 26 поранених, серед яких двоє дітей віком 7 та 17 років, а також двоє працівників поліції.

Магазин піддався обстрілу з реактивних систем залпового вогню близько 14:30.

Одними з перших на місце прибули поліцейські. Вони відразу кинулися надавати домедичну допомогу постраждалим. Правоохоронці наклади турнікети, робили перев’язки, тампонували рани, заспокоювали постраждалих, допомагали медикам евакуювати поранених.

Це має побачити весь світ, – кажуть у поліції і публікують відео

Відео з АТБ в Херсоні



Поліцейська отримала поранення, рятуючи людей в супермаркеті

Коли супермаркет піддався обстрілу, і вже були загиблі, а поранені чекали на допомогу, Бериславським шосе рухалися працівники вибухотехнічної групи, які поверталися із завдання по перевірці на наявність вибухонебезпечних предметів на одному з об’єктів, де під час окупації дислокувалися російські військові. У складі групи була інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Київській області Олена Петролай, яка прибула до Херсона наприкінці квітня у складі зведеного загону поліцейських.

Сержант поліції пригадує, що разом із колегами одразу кинулась на допомогу людям. Після влучання ворожого снаряду всередині магазину залишалося чимало людей, вхід був заблокований уламками металоконструкцій, у торгівельному залі були поранені та загиблі. Інспектор-кінолог разом із колегами почала розбирати завали, щоб допомогти вибратися людям, надавала їм домедичну допомогу, зупиняла кровотечі. Травми у людей були просто жахливі, це рвані рани, проникаючі поранення та відірвані кінцівки. Через важкість стану постраждалих їх не могли одразу вивести на вулицю, а за кілька хвилин у магазин стався другий приліт із РСЗВ. За словами Олени, через сильну напругу вона навіть не відчула, що її поранило осколками. Вибуховою хвилею її відкинуло на землю і лише потім вона побачила, що руки і ноги в крові. Поліцейську доправили у медзаклад, нині вона проходить лікування у Миколаєві. Щойно одужає, Олена хоче повернутися в Херсон, разом зі службовим вівчаркою Паном буде допомагати вибухотехнікам у розмінуванні, у звільненні окупованого лівобережжя, особливо Арабатської Стрілки Генічеського району, звідки родом поліцейська і де до початку повномасштабного вторгнення росії вона несла службу на блокпосту Чонгар. Інспектор-кінолог робитиме все від неї можливе, щоб пришвидшити нашу перемогу. Що ще, крім АТБ в Херсоні обстріляли у криваву середу

Біля с. Музиківка ворог обстріляв бригаду енергетиків, які лагодили лінії електропередач, в результаті чого троє працівників загинули. Внаслідок чергового авіаудару керованими бомбами по с. Кізомис пошкоджено 8 житлових будинків. Під час ворожого обстрілу с. Токарівка на власному подвір’ї загинув 47-річний чоловік. Окупанти обстріляли дачний кооператив у с. Іванівка Бериславського району, внаслідок чого у власному будинку поранення отримав 62-річний чоловік.

Херсон перебуває під щоденними обстрілами російської армії. Минулої доби місто зазнало чи не найбільшої атаки за останні місяці. По житлових кварталах та місцям скупчення людей ворожа армія гатила з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

3 людини загинули та 5 поранені під час обстрілу єдиного працюючого в місті будівельного гіпермаркету, нині він припиняє свою роботу.

Окупанти вдарили з РСЗВ по залізничному вокзалу та прилеглій території, по вул. Паровозній та просп. Ушакова, внаслідок чого 4 людини загинуло і 13 поранено. Внаслідок потрапляння снаряду повністю вигорів вагон пасажирського потягу.

Біля гуртожитку на вул. І.Кулика внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Під час обстрілу приватного сектора Дніпровського району загинули троє жінок віком від 68 до 91 року, поранено 75-річного чоловіка. Російські військові обстріляли смт Антонівка, там загинули 74-річна жінка і 68-річний чоловік.

За фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині поліція відкрила 38 кримінальних проваджень. Після масового вбивства 3 травня російською армією мирних жителів Херсонщини 4, 5 та 6 травня оголошені в області днями жалоби за загиблими.

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