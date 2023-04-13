Оприлюднене унікальне відео запуску ракет, які рік тому 13 квітня потопили «Москву»

Рівно рік тому 13 квітня потопили «Москву». Оприлюднене унікальне відео запуску ракет, які відправили за відомим курсом флагман Чорноморського флоту рф. Його показали військові, передає НСН, посилаючись на Військовий кур’єр.

Раніше публікувалося лише фото цього запуску, а до річниці затоплення російського крейсера, українські воїни вирішили опублікувати повне відео.

Відео запуску ракет, які рік тому 13 квітня потопили «Москву»

Береговий ракетний комплекс «Нептун» – це ракетний комплекс українського виробництва, призначений для ураження кораблів противника класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, що діють як самостійно, так і у складі груп. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

Ракета БРК «Нептун» (модифікація Р-360) має масу 870 кг, маса бойової частини — 150 кг; діаметр ракети — 380 мм; максимальна дальність пуску — 280 км. Діапазон висот польоту ракети над гребенем хвиль — від 3 до 10 м.

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