Жах в Херсоні: ворог гатить по супермаркетах, десятки загиблих і поранених (фото)

Суцільний жах відбувається в Херсоні 3 травня. Армія рф масштабно і хаотично гатить по місту. З кожною годиною збільшуються кількість загиблих і поранених. Жахливі фото публікують місцеві Телеграм-канали. Інформацію вже оприлюднили і у прокуратурі, передає НСН.

Зазначимо, сьогодні херсонців попередили про те, що з 5 до 8 травня у місті буде цілодобова комендантська година. Закликали зробити запаси. Люди масово пішли в супермаркети. І росія почала гатити по цивільним об’єктам.

Жах в Херсоні: ворог гатить по супермаркетах, вокзалах та інших місцях, де багато людей

Раніше ми вже повідомляли, що вранці росіяни вдарили по «Епіцентру» – там троє загиблих і п’ятеро поранених.

Потім стало відомо, що снаряди прилетіли у залізничний вокзал Херсона, влучили у пасажирський потяг. Поранено провідника.

Згодом моторошні кадри ще з одного супермаркету міста оприлюднив місцевий Телеграм-канал. На фото видно убитих і поранених людей – серед них діти. На підлозі калюжі крові…

У прокуратурі повідомили, що станом на вечір кількість загиблих на Херсонщині за сьогодні зросла до 16 осіб. Близько 22 цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Зранку 3 травня російські війська почали масовано обстрілювати місто Херсон та населені пункти області.

Опівдні між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків.

Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Вранці від обстрілу Дар’ївської громади області загинув чоловік.

Обстріли тривають…

Жителів Херсона просять щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські атаки.

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