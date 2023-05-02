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Батьки і діти, брати і сестри – 23 імені загиблих в Умані (фото)

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Батьки і діти, брати і сестри – 23 імені загиблих в Умані (фото)
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Серед загиблих в Умані внаслідок атаки росії – батьки і діти, брати і сестри. Всього їх – 23. Люди гинули цілими родинами. Кожен з них, вкладаючись спати 27 квітня, мав плани на наступний день. Можливо, співали дітям на ніч колискові або читали казки. А вранці вже не прокинулися. Їх убила російська ракета. Хтось загинув одразу, хтось помирав у муках під завалами. Думати про це важко, і важко переглядати фото. Але світ повинен знати про черговий жахливий злочин терористичної росії. Нижче – імена і фото загиблих…

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

Четверо членів однієї родини:

  • ТРОЙЧУК Роман Олександрович, 1988 р.н.
  • його донька 8-річна Ульянка ТРОЙЧУК (2014 р.н)
  • дружина Антоніна
  • його мама ТРОЙЧУК Валентина Василівна, 1964 р.н.

Мама і син

  • 28-річна ОДАЙСЬКА Альона Михайлівна (1994 р.н) та
  • її 1,5-річний син ОДАЙСЬКИЙ Іван Романович

Подружжя

  • ПАВЛЕНКО Світлана Андріївна, 1991 р.н. та
  • МАМБИК Ярослав Олександрович, 1995 р.н.

П‘ятеро членів однієї родини: бабуся, її дві доньки і двоє онуків:

  • БАРЧЕНКО Любов Семенівна
  • БАРЧЕНКО Наталія Вікторівна
  • БАРЧЕНКО Ірина Вікторівна, 39 років (13.02.1984 р.н.) з дітьми
  • БАРЧЕНКО Аліна Віталіївна, 10 років, учениця 4 класу Уманської гімназії №5
  • 15-річний ЛИСАК Олексій

Сестричка і братик

  • 11-річна ШУЛЬГА Софія Дмитрівна, 2011 р.н., учениця 6 класу Уманської гімназії №5 та
  • її братик 17-річний ПИСАРЄВ Кирило Анатолійович,  2005 р.н., учень 11 класу Уманського ліцею №1.

Четверо членів однієї родини: рідні брат і сестра та їх діти:

  • КРАВЧУК Василь Григорович, 1958 р.н.
  • його син КРАВЧУК Андрій Васильович, 1991 р.н.
  • КОРІННА Світлана Григорівна,1963 р.н, працівниця
  • та її донька КОРІННА Інна, 33 роки

А також:

  • ЛЕВЧЕНКО Яна Василівна, 03.07.2001 р.н.
  • МАКАРОВСЬКИЙ Володимир, музикант
  • РЕМЕЗ Наталія Леонідівна, 1961 р.н.
  • БЕРЕЗЮК Галина Миколаївна, пенсіонерка

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

Загиблі в Умані діти

23 імені загиблих в Умані 28 квітня

Серед загиблих шестеро дітей. Про них детальніше:

  • Уляна Тройчук – 8 років (2014 року народження) – загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею;
  • Софія Шульга – 11 років (2011 року народження) – учениця 6 класу Уманської гімназії №5;
  • Кирило Писарєв – 17 років (2005 року народження) – брат Софійки Шульги, учень 11 класу Уманського ліцею №1. Сім’я хлопця кілька років тому вже тікала від війни із Луганщини. У загиблих дітей залишилися мама, тато та молодший братик;
  • Іван Одайський – 1,5 року – загинув із мамою 28-річною Альоною Одайською.
  • Олексій Лисак – 16 років та його сестра Аліна Барченко – 10 років – загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

Дані про 23 загиблих зібрані з відкритих джерел та сторінок рідних платформою «Їх убила росія». Дані по дітям – телеканал ПРЯМИЙ. Якщо у вас є уточнення чи доповнення, пишіть нам на пошту nikopol.net@ukr.net

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