Скільки ще триватиме війна в Україні – що кажуть у Залужного

Війна в Україні, яку розв’язала Росія, може тривати ще щонайменше один рік.

Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік”, заявив він.

За його словами, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.

“Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові”, додав Назаров.

Він заявив, що відвоювати території вийде в рамках великого контрнаступу.

“Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні”, додав генерал.

Ще новини України: