“Війна не закінчиться у найближчий місяць”: військовий Вишебаба закликає йти до військкоматів

Командир відділення у 68-й бригаді ЗСУ, поет та музикант Павло Вишебаба рекомендує всім чоловікам чесно стати на облік і готуватися до війни.

За його словами, просто відсидітися не вийде. Українська армія потребує поповнення для боротьби з російськими загарбниками.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

“Треба готуватися до того, що війна не закінчиться в найближчий місяць. Перемога буде точно за нами, однак ми не знаємо точно коли. Тому мене дивує історія, що начебто люди тікають від військкоматів. Треба приходити в стан внутрішньої мобілізації, йти до військкоматів, ставати на облік. Ми розраховуємо на вас. Нам потрібне поповнення там, де вибувають, наприклад, трьохсотими наші хлопці, їдуть на лікування”, наголосив військовий ЗСУ.

Вишебаба закликав всіх чоловіків йти до військкоматів

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