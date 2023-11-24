Скільки людей повернеться в Україну після війни – прогноз Інституту демографії

Скільки людей повернеться в Україну після війни? Свій прогноз озвучила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

Про це інформує НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи НАН України академік Елла Лібанова прогнозує повернення близько 50% громадян в Україну після завершення війни.

“Моя мрія, щоб повернулися 50%. Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні… Є 200 тисяч чоловіків, які повернулися (в Україну після 24 лютого 2022 року, згідно з даними Держприкордонслужби, – ІФ-У), тому я кажу, що сподіваюся не на 30%, а на 50% (громадян, які повернуться в Україну після війни – ІФ-У)… Головний наш ризик пов’язаний із тим, що наших мігрантів не хочуть відпускати наші європейські друзі – це потрібно усвідомлювати”, сказала вона у виступі на VII українському жіночому конгресі 23 листопада.

Водночас Лібанова вважає, що в разі відновлення економіки на довоєнному рівні Україні не вдасться повернути прогнозованих 4,5 мільйона громадян, оскільки “ніхто не прагнутиме повертатися, тому що це означатиме, що можливості самореалізації в Україні будуть такими самими, як і були перед війною”.

Вона також звернула увагу на те, що згідно з даними Євростату, на сьогодні у країнах Європейського Союзу перебувають 4,2 млн українських воєнних мігрантів, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, у Росії їх – 1,2 млн, а за узагальненими оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, близько мільйона українців – за межами ЄС і Росії.

“Цифра жахлива. До цього додамо ще приблизно 2,5-3 млн трудових мігрантів, виїзд яких не має прямого стосунку до початку війни. Отже, на сьогодні зовнішня міграція перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки загалом”, додала вона.

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