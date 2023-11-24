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Cуспільство

Скільки людей повернеться в Україну після війни – прогноз Інституту демографії

Журналіст
Скільки людей повернеться в Україну після війни – прогноз Інституту демографії
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Скільки людей повернеться в Україну після війни? Свій прогноз озвучила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

Про це інформує НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи НАН України академік Елла Лібанова прогнозує повернення близько 50% громадян в Україну після завершення війни.

“Моя мрія, щоб повернулися 50%. Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні… Є 200 тисяч чоловіків, які повернулися (в Україну після 24 лютого 2022 року, згідно з даними Держприкордонслужби, – ІФ-У), тому я кажу, що сподіваюся не на 30%, а на 50% (громадян, які повернуться в Україну після війни – ІФ-У)… Головний наш ризик пов’язаний із тим, що наших мігрантів не хочуть відпускати наші європейські друзі – це потрібно усвідомлювати”, сказала вона у виступі на VII українському жіночому конгресі 23 листопада.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи НАН України академік Елла Лібанова

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи НАН України академік Елла Лібанова

Водночас Лібанова вважає, що в разі відновлення економіки на довоєнному рівні Україні не вдасться повернути прогнозованих 4,5 мільйона громадян, оскільки “ніхто не прагнутиме повертатися, тому що це означатиме, що можливості самореалізації в Україні будуть такими самими, як і були перед війною”.

Вона також звернула увагу на те, що згідно з даними Євростату, на сьогодні у країнах Європейського Союзу перебувають 4,2 млн українських воєнних мігрантів, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, у Росії їх – 1,2 млн, а за узагальненими оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, близько мільйона українців – за межами ЄС і Росії.

“Цифра жахлива. До цього додамо ще приблизно 2,5-3 млн трудових мігрантів, виїзд яких не має прямого стосунку до початку війни. Отже, на сьогодні зовнішня міграція перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки загалом”, додала вона.

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