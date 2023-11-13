В Інституті демографії та соціальних досліджень розповіли, якою може бути чисельність населення України через 10 років.

Якою може бути чисельність населення України через 10 років

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова прогнозує, що чисельність населення України у 2033 році буде в межах від 26 до 35 млн людей, передає НСН.

“Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, – від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року”, сказала Лібанова в ефірі національного телемарафону в понеділок, відповідаючи на запитання про демографічну ситуацію в Україні в майбутньому.

Директорка Інституту демографії наголосила, що про повернення до показника 45 млн людей не йдеться.

“Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки – все погано, дуже погано”, додала вона.

Як повідомлялося, раніше Лібанова заявила, що, на її думку, Україні не вдасться повернути більше, ніж половину військових мігрантів.

“Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи”, сказала Лібанова.

Водночас вона вважає, що держава не повинна надавати мігрантам, які залиши Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.

Раніше ми писали про те, як можна відновити чисельність населення в Україні після війни.

За словами завідувача відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексія Позняка, робота над підвищенням рівня народжуваності не приведе до потрібних результатів, адже має певні обмеження.

Тому єдиним правильним варіантом, у його розумінні, є повернення українців з-за кордону.

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