В цьому році в Україні скасували всеукраїнський перепис населення. Раніше його проведення було заплановане на 2023 рік. Проте через повномасштабну війну з росією він не відбудеться. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.

Скасовано перепис населення у 2023 році: коли можливе його проведення

“Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 “Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення”, – зазначив посадовець.

Він також додав, що Державній службі статистики доручено провести перепис після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Фактично, урядовці визнали своє ж розпорядження недійсним та відтермінували процедуру.

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