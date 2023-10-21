Життя в Україні після війни концентруватиметься навколо 6 міст – науковці

Життя в Україні після війни концентруватиметься навколо 6 великих міст. Такий прогноз озвучили в інтерв’ю ТСН науковці Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ, передає НСН.

Експерти кажуть, що після війни Україна ризикує стати схожою на Монголію, де життя згруповано навколо двох-трьох великих міст. Саме там сконцентровано людський ресурс, а великі площі залишаються малолюдними. Подібне може статися через подальше падіння економіки та небажання повертатися до України тих мешканців, які виїхали за кордон рятуючись від війни.

Люди, які зараз перебувають за кордоном, потребуватимуть довгострокових гарантій безпеки, особливо коли настане час ухвалювати рішення про повернення. Вони бояться реакції суспільства, за їх вибір знайти прихисток у іншій державі під час війни, а ті, хто виїхав у незаконний спосіб – кримінальної відповідальності та переслідування.

Життя в Україні після війни концентруватиметься навколо 6 міст

В Інституті зазначають, що за їх прогнозами життя у післявоєнній Україні буде концентруватись навколо шести метрополісів – Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Донецьк. Саме вони відіграватимуть ключову роль у післявоєнному розвитку країні і втягуватимуть в себе населення.

Звичайно, є загроза, що певні території України через війну можуть перетворитися на пустку та стати безлюдними, це цілком ймовірно. Наприклад, окремі райони Чернігівської та Сумської областей, там схожі процеси відбувалися і до війни. А також регіони на сході та півдні, де зараз ведуться активні бойові дії. Тому, можливо, що певні території стануть знелюдненими через війну. Але, якщо територія буде придатною для ведення, наприклад, сільського господарства, то знайдуться підприємці, які будуть вести там діяльність та повертати життя у цей регіон, – розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

Чи повернуться біженці в Україну?

Що ж стосується питання повернення українців з-за кордону, то це залежить від низки важливих чинників. І, власне, найголовніший чинник – коли закінчиться війна.

Серед українців, які виїхали від війни у інші країни, періодично проводять опитування серед певних категорій осіб. Думка людей постійно змінюється. Іноді 50% планує повернутися, а 50% – ні. Ці обстеження важливі з точки зору дослідження зміни настанов біженців, але всі їх з практичної точки зору варто сприймати, як суто теоретичні. Людина дає відповіді в залежності від настрою та свого уявлення про ситуацію, але для неї після цього нічого не змінюється, вона продовжує жити своїм життям. Важливими будуть результати опитувань, коли закінчиться війна. Тоді це питання стане конкретним – повертатися додому чи ні. Ось тоді відповіді будуть мати реальний сенс, адже від цього вибору буде залежати подальша доля цієї людини. Тоді вона почне рахувати: чи є в неї житло в Україні, чи буде у неї робота після повернення, чи буде для її дітей школа чи дитсадок. Тоді вона реально буде порівнювати свої перспективи з тим, що у подальшому зможе отримувати в тій країні, де перебуває. Адже не секрет, що фінансова підтримка наших біженців буде припинена країнами-партнерами по закінченню війни. Ось тоді будуть приймати конкретні рішення, а зараз – це просто розмови, – пояснює Олександр Гладун

Експерт додає, якщо ж більшість українців залишаться за кордоном, тоді держава може зіткнутися з дефіцитом робочої сили і нам доведеться залучати трудових мігрантів з інших країн.

Чим довше буде тривати війна – тим менше людей повернеться додому. Чим більше українців адаптується до життя в інших країнах, тим менше шансів на їх повернення. Про конкретні числа зараз важко щось говорити. Але якщо в Україну почнуть надходити інвестиції, швидко відновлять житло і у людей буде достойна робота, то значно більше українців повернуться додому, – сказав Олександр Гладун

Економіка, як фактор повернення

Експерт каже, що багато іноземних компаній зараз заявляють про наміри інвестувати у відновлення України, але це величезний ризик для них.

Поки невідомо прийдуть вони з інвестиціями в Україну, чи ні. Бо ми залишаємося для них ризикованою зоною через війну та постійні обстріли. Варто зазначити, що навіть після закінчення війни, загроза нікуди не подінеться, адже зберігатиметься можливість повторного вторгнення з боку Росії” – додав Олександр Гладун.

Врешті, все залежить від економічної спроможності Росії для подальшої агресії та темпів економічного розвитку України.

Інша проблема – Україна залишається ризикованою зоною для інвестицій через недосконалу правову систему. На жаль, закони у нас не працюють. Якщо хтось вирішить “наїхати” на якесь підприємство, то захисту та правди власники просто не знайдуть. Тому ми залишаємося ризикованою зоною для вкладання грошей. А допомога від західних партнерів рано, чи пізно почне скорочуватися. Тому перед країною стоять дуже великі виклики, – прогнозує експерт

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