Норвегія платить українцям по 1,2 тисячі доларів, якщо вони повернуться додому. Про це йдеться у заяві Норвезького імміграційного управління, передає НСН.

Норвегія платить українцям за повернення додому

Зазначається, що Норвегія сплачує 17,5 тис. крон (1,2 тис. доларів) кожному українцю, який має статус колективного захисту, посвідку на проживання в країні та готовий повернутися до України. Гроші дають тим, хто готовий купити квиток в Україну та одразу ж повернутися додому.

Щоб отримати гроші, потрібно підтвердити повернення додому (документи, квитки), описати маршрут.

У цих квитках має бути зазначено, що який би вид транспорту ви не використовували, він доставить вас якомога ближче до кінцевого пункту призначення, – зазначають в організації

Також потрібно оформити сповіщення про переїзд (переїзд з Норвегії):

Копія сповіщення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Державного регістру народонаселення (Folkeregisteret)/податкової інспекції.

Підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд

Цифрова квитанція з податкової адміністрації Норвегії (Skatteetaten), яка підтверджує, що було подано повідомлення про переїзд.

Діти віком до 18 років мають подавати заяву разом із батьками. Якщо з дитиною подорожує лише один із батьків, інший, що знаходиться в Норвегії, має надати письмове підтвердження того, що він чи вона згодні з цим.

Як коментують ініціативу українські біженці?

Журналісти НСН попросили прокоментувати таку ініціативу одну з українських біженок, що знаходиться у Норвегії майже з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

Дівчина підтвердила, що така практика дійсно існує, і з одного боку вона приваблива, але має і зворотну сторону медалі. Так, зокрема, українці, які скористалися пропозицією, не матимуть права в’їзду до Норвегії протягом наступних трьох років. А це неприємне зобов’язання для тих, хто, наприклад має родичів у цій країні і хотів би їх відвідувати. Крім того, втрачається статус колективного захисту.

Якщо ж ви нікого не маєте у Норвегії і твердо вирішили залишити цю країну, то пропозиція цілком приваблива.

Але українці навпаки знову масово їдуть до Норвегії

Тим часом, українці знову масово їдуть до Норвегії напередодні зими, яка обіцяє бути складною. Вже озвучувалася інформація, що кожного тижня до країни прибуває близько тисячі громадян України.

Норвезька імміграційна дирекція (UDI) визнала необхідність збільшити пропускну здатність для прийому біженців майже на 3000 місць через збільшення кількості прибулих українців.

Також відомо, що З початку російського вторгнення понад 63 000 українських біженців заявили про бажання залишитися у Норвегії. Це створило безпрецедентний виклик для національної системи розселення біженців, повідомляє портал Life In Norway.

Вважається, що дві третини цих біженців прибули безпосередньо з України, а приблизно одна третина — з європейських країн.

Норвегія є північною країною з найбільшою кількістю біженців з України. За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавського регіону, обрали своїм пунктом призначення Норвегію – зазначив Фроде Форфанг, директор UDI.

Через це Центр прийому біженців виявився перевантаженим. Тому країна шукає інші варіанти, щоб впоратися з проблемою.

Незабаром ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Буде створено кілька нових аварійних приміщень, і ми відкладемо плани щодо закриття деяких пунктів екстреного розселення. Можливо, виникне необхідність у швидкому збільшенні кількості місць, якщо прибуття продовжуватиметься з поточною швидкістю, — сказав Форфанг

Передбачається, що в 2024 році в Норвегії доведеться розселити приблизно 35 тисяч українців. В Управлінні інтеграції та різноманітності (IMDi) вважають, що зосередитись необхідно на муніципалітетах.

Це є надзвичайним явищем для Норвегії – розселяти так багато біженців за такий короткий період. Але набуття статусу резидента – це лише початок. Щоб інтегрувати цих людей якнайшвидше, необхідно, щоб якнайбільше з них знайшли роботу. Це сприятиме їх фінансовій незалежності та вивченню норвезької мови, – зазначила директорка IMDi Лібе Рібер-Мон

Чому українці їдуть до Норвегії?

Громадяни України, які отримала тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі приблизно 650 євро на дорослого та від 250 до 350 євро на кожну дитину. Під час інтеграційної програми, коли біженці починають відвідувати мовні курси, вони отримують близько 1400 євро. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги.

Крім того, у Норвегії українці мають такі ж права, як і місцеві жителі. Наприклад, вони можуть безкоштовно користуватися державними навчальними закладами для своїх дітей, отримувати безкоштовну медичну допомогу та офіційно працевлаштовуватися.

Норвегія посідає друге місце за рівнем заробітної плати в Європі. У 2022 році середня зарплатня в країні становила 4700 євро (47 000 NOK). Проте біженці й емігранти заробляють менше – вони здебільшого отримують 4000 євро (40 000 NOK).

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