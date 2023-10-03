Сумського міського голову затримали на хабарі понад 2 млн гривень – подробиці

СБУ та НАБУ затримали на хабарі сумського міського голову та директора департаменту інфраструктури міста.

Про це повідомляє НСН з посиланням на НАБУ та СБУ.

Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу – 1,4 млн грн – за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

У правоохоронних органах не називають імен затриманих, проте з відкритих джерел відомо, що міським головою Сум з 2014 року є Олександр Лисенко. Департамент інфраструктури, за даними міськради, очолює Олександр Журба.

Як зазначають у СБУ, посадовці «обклали даниною» місцеву компанію, що займалася вивезенням сміття. У разі відмови платити — погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

За даними слідства, упродовж листопада 2022 — жовтня 2023 року міський голова та директор департаменту отримали неправомірну вигоду загальною сумою 2 130 000 гривень.

Посадовців викрили «на гарячому» 2 жовтня під час одержання останнього траншу — 1,4 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід. Тривають першочергові слідчі дії.

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