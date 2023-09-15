Блогер-мільйонник наводив ракети на Миколаїв – подробиці від СБУ

Прокремлівський блогер-мільйонник наводив ракети на Миколаїв. Його викрила Служба безпеки України.

СБУ оголосила ще одну підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці. За даними слідства, він корегував ракетні удари по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення.

Про це НСН інформує з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що для наведення ракет на Миколаїв фігурант отримував розвіддані від свого інформатора — ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані дані Подоляка переправляв своїм «кураторам» із російських спецслужб. Передусім окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих ударів на території міста, кажуть правоохоронці. Окрім того, прокурор передавав рф інформацію про російських військовополонених та про добові паролі на українських блокпостах.

Слідчі додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне.

Фігурант переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

У чому ще підозрюють Подоляку?

Раніше співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб. Зокрема, він регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова. Під час етерів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури.

Його підозрюють за 5 статтями ККУ:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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