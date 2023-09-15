Януковича та Азарова судитимуть за підписання Харківських угод. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

Закінчено досудове розслідування щодо прездента-втікача Віктора Януковича та колишнього прем’єра Миколи Азарова за Харківські угоди. Цим документом у 2010 році посадовці продовжили перебування чорноморського флоту росії на території України на 25 років.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає НСН.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України). За цим обвинуваченням Януковичу та Азарову загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

Розслідуванням встановлено, що Янукович підписав Харківські угоди у порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України». А колишній прем’єр, своєю чергою, в порушення цих нормативних актів того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабміністрів України Харківських угод.

Що за Харківські угоди?

Як пише Громадське, ДБР встановило, що у 2010 році Янукович отримав вказівку з кремля продовжити термін перебування чорноморського флоту рф на території Криму. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та рф термін закінчувався у 2017 році.

Україна підтвердила наміри не продовжувати дію цих Угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту рф. Але російська сторона проігнорувала офіційне звернення. Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту рф в Криму.

Українська делегація на чолі з Азаровим отримала остаточний текст про продовження угоди у квітні 2010 року в державній резиденції рф «Ново-Огарьово». Потім на закритому засіданні уряду Азаров та тодішній глава МЗС України запевнили присутніх, що підписання угоди буде в інтересах України, адже через стан економіки держави потрібна знижка на російський газ.

Таким чином колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому — вторгнення росії і окупації Криму.

За даними ДБР, через Харківські угоди наприкінці 2013-го та на початку 2014 років у Криму перебували щонайменше 2917 представників морської піхоти, 152 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем калібру 100 мм і вище. Також слідчі зазначають, що росія таємно модернізувала свою техніку, а українське керівництво на це не зважало. З відома Януковича на півострові було 37 тисяч російських солдатів, які загрожували суверенітету України.

Хто фігурує у розслідуванні?

Через те, що Янукович та Азаров переховуються на території росії, досудове розслідування проводилося слідчими Державного бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

У підготовці Харківських угод підозрюють і колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ: Михайла Єжеля, Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича. Вони перебувають у міжнародному розшуку. За даними слідства, Єжель переховується у Білорусі, тож наразі неможлива його екстрадиція.

А щодо Лавриновича та Грищенка триває екстрадиційна процедура. Один із них ймовірно переховується на Кіпрі, а місце перебування іншого — перевіряється.

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