Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)

На Дніпропетровщині директорка медзакладу вигадала схему незаконного збагачення, залучивши до неї інших працівників лікарні.

13 працівників комунальної лікарні у Дніпропетровській області надавали медичні послуги неіснуючим пацієнтам. Упродовж 2021-2022 років близько 1 мільйона гривень було перераховано на рахунки лікарні за послуги, які ніколи не були надані сотням фіктивних пацієнтів.

Зараз прокурори подали обвинувальний акт і скерували справу до суду, повідомляє НСН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Розслідуванням було встановлено, що директорка медзакладу створила злочинну схему з незаконного заволодіння бюджетними коштами, залучивши начальника управління, завідувачів відділень та лікарів.

Вони вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам.

Надалі звіти надсилалися до Національної служби здоров’я України та були підставою для перерахування і виплати їм заробітної плати.

У ході проведеної судово-економічної експертизи було встановлено, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано близько 1 млн грн за фіктивних 623 пацієнтів, повідомили у прокуратурі.

Аби приховати злочинну діяльність, ділки легалізували частину цих грошей нарахувавши собі додаткові премії.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на нерухоме майно обвинувачених.

Дії фігурантів залежно від участі у «схемі» кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 209 (легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

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