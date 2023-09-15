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Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)

Журналіст
Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)2
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На Дніпропетровщині директорка медзакладу вигадала схему незаконного збагачення, залучивши до неї інших працівників лікарні.

13 працівників комунальної лікарні у Дніпропетровській області надавали медичні послуги неіснуючим пацієнтам. Упродовж 2021-2022 років близько 1 мільйона гривень було перераховано на рахунки лікарні за послуги, які ніколи не були надані сотням фіктивних пацієнтів.

Зараз прокурори подали обвинувальний акт і скерували справу до суду, повідомляє НСН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Розслідуванням було встановлено, що директорка медзакладу створила злочинну схему з незаконного заволодіння бюджетними коштами, залучивши начальника управління, завідувачів відділень та лікарів.

Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)5

Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)4

Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)3

Вони вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам.

Надалі звіти надсилалися до Національної служби здоров’я України та були підставою для перерахування і виплати їм заробітної плати.

У ході проведеної судово-економічної експертизи було встановлено, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано близько 1 млн грн за фіктивних 623 пацієнтів, повідомили у прокуратурі.

Аби приховати злочинну діяльність, ділки легалізували частину цих грошей нарахувавши собі додаткові премії.

Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото) 1

Як на Дніпропетровщині лікарі заробили на неіснуючих пацієнтах 1 мільйон гривень (фото)

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на нерухоме майно обвинувачених.

Дії фігурантів залежно від участі у «схемі» кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 209 (легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

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