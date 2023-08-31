Ділки хотіли продати втридорога 80 танкових двигунів для фронту – Служба безпеки України

Представники однієї з вітчизняних компаній намагались продати Міністерству оборони 80 одиниць техніки на суму понад 77 мільйонів гривень. Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку, повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили українських бізнесменів, які намагались продати 80 танкових двигунів українським військовим за штучно підвищеною ціною.

Представники однієї з вітчизняних компаній намагались продати Міністерству оборони 80 одиниць техніки на суму понад 77 мільйонів гривень. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 мільйони гривень.

Своєчасне блокування транзакцій правоохоронцями дозволило запобігти розкраданню бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час обшуку складу було вилучено танкові двигуни, за рахунок яких вони намагались привласнити державні кошти. Також було знайдено прилади технічного бачення та інші комплектуючі до бронетехніки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

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