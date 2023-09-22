Українські біженці масово покидають Польщу: в чому причина

Сотні тисяч українських біженців покидають Польщу, основною метою не є повернення додому. Вони массово переїжджають до Німеччини. Про це повідомляє Обозреватель, передає НСН.

Українські біженці масово покидають Польщу

З серпня минулого року кількість українців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, зросла на 410 тис. осіб. До Румунії переїхало 70 тис, а до Італії – 40 тис. Це не ті українці, які виїхали за кордон минулого року, це біженці, які пересуваються в межах ЄС. Наприклад, 350 тис. виїхали з Польщі і майже 50 тис.– з Чехії.

Насправді відбувається велика міграція українських біженців з Польщі до Німеччини. Українці дізнаються про привабливіші умови життя в Німеччині від родичів і друзів. Згідно з опитуванням Платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, 43% біженців переїхали на основі рекомендацій.

Що цікаво, українців насамперед цікавлять соціальні виплати, а не зарплати. Так, 42% українців переїхали до Німеччини через вищі виплати і лише 27% через вищі зарплати. 99% українських біженців проходять курс інтеграції – діти навчаються у місцевих школах, дорослі ходять на безкоштовні курси німецького навчання. Роботу знайшли лише 31% біженців.

Міхаліна Селевич, директорка з міжнародного розвитку EWL Group, зазначає: такими темпами, якщо війна продовжиться, а міграційні тенденції збережуться, вже наступного року українці будуть найбільшою групою іноземців у Німеччині.

“Якщо війна триватиме, а нинішні міграційні тенденції збережуться на такому самому рівні, то вже у 2024 році громадяни України можуть стати найбільшою групою іноземців у Німеччині, яка характеризується високою професійною активністю”, – пояснює Селевич.

В яких умовах жили українські біженці і чому вони переїхали?

Кожен третій біженець виїхав з України через “шкоду психічному здоров’ю”, кожен п’ятий (21%) – злякався обстрілів у сусідніх містах. 34% біженців зіткнулися з обстрілами своїх населених пунктів та 20% – втекли від окупації, йдеться у результатах дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив. Дослідження проходило з грудня минулого року по липень поточного, опитали 1322 біженці.

Приблизно кожен другий біженець переїхав із дітьми. Що цікаво, 12% українців із загальної кількості біженців виїхали з країни майже через рік війни, 2023-го.

Загалом українці швидко адаптуються до життя за кордоном. 62,8% біженців кажуть, що їм легше забезпечити гідний спосіб життя за межами України.

Більшість українців отримують у ЄС допомогу (68%). Умови адаптації також демонструють дані про те, де проживають біженці. Дослідження показало, що 43,97% орендують квартиру чи будинок, ще 13,04% винаймають квартиру. Тобто понад половина українців за кордоном має орендоване житло. Близько 9,7% живуть у друзів та знайомих, 19,59% отримали окреме житло від держави, яка їх прийняла. І лише 8,56% живуть у притулках. Так, 76,6% або безплатно отримали для проживання, або орендують житло за кордоном.

Хтось за період, доки триває війна, знайде собі гідну роботу за фахом, інші розраховують, що постійно отримуватимуть виплати.

“Багато тих, хто отримує соціальну допомогу, думають, що це триватиме завжди, закінчиться війна й отримуватимуть допомогу. Коли війна закінчиться і допомога припиниться, вони поводитимуться зовсім по-іншому. А ті, хто говорить про повернення, за час, доки триває війна, можуть знайти гідну роботу, ту роботу, яка відповідає їхньому статусу. І тоді ймовірність їхнього повернення різко знизиться”, – пояснює вчений Інституту демографії та соцдосліджень при НАН Олексій Позняк.

Загалом повернення українців залежить не лише від того, які умови створить Україна. Є ще один вагомий фактор: чи збережуться умови, виплати, безкоштовний доступ до медицини, освіти, соціальних пільг для українців у ЄС після закінчення війни. У Євросоюзі вже заявили, що статус тимчасового захисту для українських біженців збережуть до 2025 року. Однак якщо війна закінчиться раніше, а українські дипломати зможуть достукатися до європейських колег, статус можуть скасувати і раніше зазначеного терміну.

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