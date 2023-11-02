Чисельність населення в Україні падає – як можна її відновити після війни

Як відновити чисельність населення в Україні після війни? Більше народжувати чи повертати біженців з Європи?

Стрімка втрата державою своїх громадян – внаслідок міграції чи загибелі на війні – катастрофічно впливає на демографічну ситуацію в країні. Особливо тривожних рис це набуває з урахуванням того, що йдеться про втрату чоловіків молодого та середнього віку, а також жінок з дітьми.

Завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексій Позняк пояснив, що потрібно зробити для відновлення чисельності населення, передає НСН з посиланням на Телеграф.

Як відновити чисельність населення в Україні після війни

За словами науковця, робота над підвищенням рівня народжуваності не приведе до потрібних результатів, адже має певні обмеження.

“Хоч би що ми робили і казали, наші жінки не будуть народжувати по п’ятеро дітей. Це утопічні ідеї. В даний момент і за наявних умов ми можемо сподіватися максимум на двох дітей на одну жінку в середньому розрахунку, і це вже буде просто фантастичним результатом”, наголошує експерт.

Тому єдиним правильним варіантом, у його розумінні, є повернення українців з-за кордону. Терміни перебування біженців в інших країнах у цьому можуть допомогти.

Однак, ті хто вже асимілювався та влаштував своє життя, навряд чи повернуться до України, якщо вважатимуть умови проживання тут гіршими.

“Я б не став спиратися на результати опитувань біженців і трудових мігрантів, які проводять зараз. Адже люди відповідають на запитання про свої наміри, виходячи з нинішньої ситуації, з того, що вони бачать зараз. Коли ситуація зміниться, вони можуть прийняти зовсім інші рішення”, зауважує Олексій Позняк.

Він зазначає, що для того, аби повернути працевлаштованих в Європі українців, їм потрібно запропонувати кращі умови, зокрема економічні.

“Конкурувати з Європою за рівнем життя буде вкрай складно, тому залишається сподіватися, що обіцяні інвестиції від країн-партнерів будуть надходити, і це сприятиме покращенню ситуації на ринку праці та в цілому в економіці”, пояснює експерт.

Також Позняк додає, що замість очікування сплеску народжуваності варто краще подумати про трудових мігрантів:

“Це може бути виходом для нас. Якщо в країні просто не буде кому працювати і не буде кому жити – це кращий варіант? Нам потрібно прийняти той факт, що українки не народять стільки дітей, скільки нам потрібно для відновлення рівня населення. Сьогодні це нереально навіть для більш-менш розвинених країн Азії та Африки. Треба змиритися з цим і шукати альтернативи. Навіть у благополучних країнах Європи рівень народжуваності нижчий від того, який потрібен для підтримання стабільної чисельності населення. Їхня економіка не надто страждає від цього за рахунок залучення мігрантів. Завдяки цьому омолоджується вікова структура, заповнюється ніша ринку праці, економіка розвивається. І після війни нам потрібно буде йти цим же шляхом”.

Може статися новий відтік громадян

Результати соціологічних досліджень Українського інституту майбутнього демонструють, що ще близько 800 000 українців хочуть виїхати найближчим часом.

Науковець підтверджує, що така можливість справді існує. Так само може статися й після відкриття кордонів, але яка кількість українців виїде складно передбачити.

“Якщо йдеться про категорію українців, зокрема чоловіків, які виїдуть за кордон для возз’єднання з сім’ями, то це дещо неоднозначні прогнози. Чим довше триває війна, то більша кількість пар і сімей розпадеться. Це сумна реальність”, пояснює Позняк.

Зазначимо, за оцінками Українського інституту майбутнього, станом на кінець серпня 2023 року населення підконтрольної території України становило 27 мільйонів людей.

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