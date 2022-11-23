Що таке “білий квиток” і куди відправляють служити обмежено придатних осіб

У воєнний час можуть мобілізувати і обмежено придатних осіб, все залежить від категорії у “білому квитку“.

Про це повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.

Що означає обмежена придатність

Обмежена придатність означає, що людина не підлягає призову на службу у мирний час, але під час воєнного стану їй призначать термін та тип служби, які залежать від рекомендацій військово-лікарської комісії.

Отримавши повістку, таким чоловікам необхідно пройти медогляд, щоб мати результати стосовно протипоказань до тих чи інших видів робіт у зв’язку з проблемами зі здоров’ям.

Що таке “білий квиток”

Військовий квиток – це документ, у якому вказана придатність чи непридатність людини до військової служби. Висновки про ступінь придатності/непридатності призовника роблять фахівці військово-лікарської комісії.

“Білий квиток” – це розмовна назва військового квитка для тих чоловіків, які не придатні до військової служби за станом здоров’я та/або з інших причин не служили в армії.

Що означають категорії в “білому квитку”

Якщо людина має такий квиток, то у ньому може бути вказана одна з категорій:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку.

Наголошується, що чоловіки, які мають першу та другу категорію, можуть бути призвані у воєнний час на військову службу в тилу. Ті ж, у кого в квитку вказана третя категорія, – не підлягають мобілізації.

Де можуть служити обмежено придатні

Обмежено придатні можуть виконувати штабну чи тилову роботу. Вони можуть служити:

у штабах;

у підрозділах забезпечення;

територіальних центрах комплектування, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Якщо людина не може бути мобілізована, вона має прийти у центр комплектування та показати документи, які це підтверджують.

Куди не беруть обмежено придатних осіб

Людям з цією категорією заборонено служити у десантно-штурмових і танкових військах та морській піхоті.

Тобто військовозобов’язані зможуть виконувати письмову та організаційну роботу, але бойові завдання – лише після дозволу військово-лікарської комісії. Варто зазначити, що всі випадки індивідуальні: не можна виключати можливість, що після огляду фахівцями службовця відправлять на передову.

Якщо ви є власником “білого квитка” і належите до вказаної категорії, але отримали повістку, не варто думати, що за неявку у військкомат не доведеться відповідати. Розписавшись за отримання документу, ви взяли на себе зобов’язання відвідати центр комплектування, хоча б для того, щоб надати відповідні довідки про стан здоров’я.

Інакше доведеться понести адміністративну – 1700-3400 грн штрафу – відповідальність або кримінальну – від трьох до п’яти років ув’язнення.

Абсолютно непридатними до мобілізації вважаються люди поза віком 18-60 років, а також особи з інвалідністю, чоловіки та жінки, які виховують дітей з особливими потребами, або неповнолітню дитину самотужки, або троє і більше дітей, студенти навчальних закладів, заброньовані органами державної влади, підприємствами співробітники тощо.

Джерело 24 канал

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