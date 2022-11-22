Мобілізація в Україні продовжена: 10 категорій осіб, яких точно не призвуть

Мобілізація в Україні триває. Її подовжили до 19 лютого 2023 року, і, вірогідно, буде продовжено до кінця війни. Хвилі мобілізації в Україні відсутні. Про це не раз наголошували в Міністерстві обороні, хоча деякі ЗМІ не втомлюються хайпувати на цій темі. Також немає в нашій країні обов’язкової мобілізації жінок. Зате є 10 категорій осіб, яких точно не призвуть, принаймні якщо такі особи не виявлять бажання служити добровільно. Про них NNS пише нижче.

Отже, групи людей, яких не мають права мобілізувати:

Перша група — працівники компаній, організацій та органів, яких “забронювали” для виконання своїх обов’язків.

Друга група — нездатні до служби особи, тобто ті, хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров’я.

Третя група — громадяни, які утримують і відповідають за трьох або більше дітей до 18 років. Під цю категорію також підпадають опікуни та батьки повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності.

Четверта група — особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину.

П’ята група — громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір’ю чи батьком.

Шоста група — опікуни, усиновителі, прийомні батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування.

Сьома група — народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки, а також деякі категорії чиновників.

Восьма група — військовозобов’язані особи, що мають дружину чи чоловіка, які вже служить, і неповнолітню дитину. Крім того, до цієї категорії входять ті, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти внаслідок військових дій на Сході України.

Дев’ята група — студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти. Проте, маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі.

Десята група. Вчителі та викладачі ВНЗ також не можуть бути мобілізовані.

Що стосується жінок, то їх можуть призивати на військову службу у військові частини, якщо вони перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр “наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями”.

Поки жодна жінка без згоди не була призвана на військову службу.

А кого будуть призивати в ході мобілізації?

Чітких критеріїв тут немає. Але в першу чергу віддають перевагу колишнім військовослужбовцям віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії.

За ними йдуть колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги.

Третя група – мобілізаційний резерв. Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

До четвертої групи відноситься так званий громадський резерв. Тобто усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

Існує тенденція, що насамперед до армії кличуть чоловіків до 27 років. Чоловіки від 27 до 45 років потраплятимуть до штабу. А старше 45 років – працюють з паперами і документами. Але, звісно, бувають і виключення.

Проте, якщо людина не служила, не має бойового досвіду і їй більше 40 років, це не означає, що такого військовозобов’язаного обов’язково будуть призивати в останню чергу.

Військові не раз наголошували, що коли в армії розуміють, що їм не вистачає людей певних професій, вони будуть призивати саме тих, хто зможе задовольнити цей недокомплект.

Також останнім часом наголошується, що наразі в Україні немає проблем з кількістю військових та охочих, які прагнуть воювати. Тому поки що не набиратимуть багато людей, наприклад, у підрозділи десанту, адже їх вистачає.

Але все залежатимо від подальшого сценарію розгортання війни і від дій росії – зокрема, від ходу мобілізації у країні-агресорці.

Варто зазначити: всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися за викликом військового комісаріату та стати на військовий облік для визначення призначення у воєнний час. Проте призиватимуть не всіх, а необхідну кількість призовників визначає генеральний штаб ЗСУ.