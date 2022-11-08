Загальна мобілізація в Україні триває, її термін постійно продовжується, чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки і поповнювати ряди ЗСУ.

Мобілізація в Україні: яку кількість військових треба призвати

Начальник Житомирського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн розповів в інтерв’ю “Житомир.info”, як встановлюється кількість військових, яких треба призвати, передає NNS.

“Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани мають обмежений доступ“, розповів він.

Хто підлягає мобілізації

Мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки) придатні до військової служби, які можуть виконувати військовий обов’язок. Придатність до військової служби за станом здоров’я визначає військово-лікарська комісія, що працює при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Ігор Бацюн зазначив, що наразі немає чіткого розмежування між хвилями мобілізації. В першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Особи, що були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та не проходили військової служби на першому етапі направляються до навчальних центрів. Термін підготовки залежить від військово-облікової спеціальності, їх кількість залежить від плану мобілізаційного завдання.

Строкова служба та призов жінок

Також начальник ТЦК та СП нагадав, що Верховна Рада в жовтні ухвалила законопроєкт щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій (№8109 від 06.10.2022 року). Відповідно до цього нормативного акту під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки здійснюватимуть лише медичний огляд осіб до 27 років з метою продовження їх перебування на обліку чи зняття з обліку.

Що ж стосується жінок, то Ігор Бацюн наголосив, що зараз потреби у мобілізації військовозобов’язаних-жінок наразі немає. Також він нагадав, що військовий облік жінок, відповідно до ухвалених змін до закону, є добровільним, за винятком медичних спеціальностей.