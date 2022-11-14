Військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років можуть бути визнані непридатними до служби за станом здоров’я. При цьому вони отримують так званий “білий квиток”, який може звільнити від мобілізації.

Деталі повідомляє NNS з посиланням на видання Telegraf.

Чи завжди “білий квиток” звільняє від мобілізації

Але наявність такого документу не означає, що у воєнний час вас не мобілізують, адже в “білих квитках” прописують категорії придатності. Деякі з них не передбачають абсолютно відстрочку, бо законодавством чітко визначено перелік хвороб, з якими людина не допускається до служби. Тож “білі квитки” лише визначають ступінь придатності військовозобов’язаного в залежності від стану здоров’я.

Як уточним адвокат Дмитро Циплицький, “білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров’я, але він ще не означає звільнення від мобілізації”.

Що означають категорії у військовому квитку

Категорія “В” (обмежена придатність)

У мирний час представники цієї категорії не мобілізуються, проте під час війни їх можуть призвати. Для цього надійде повістка для проходження медкомісії, на якій фахівці чітко розмежують, що призовник здатний робити в армії. До категорії належать люди з кишковими інфекційними хворобами, вірусними хворобами шкіри, слизової або нервової системи, а також іншими хворобами.

Категорія “Г” (тимчасова непридатність)

Дає відстрочку терміном від шести місяців до року, залежно від поточного стану здоров’я людини. Призначають військовозобов’язаним, які мають гострі і хронічні захворювання, перенесли травми або хірургічні операції, а також страждають порушенням функціональності опорно-рухового апарату. Як тільки закінчується термін відстрочки, потрібно знову прийти у військкомат для огляду військово-лікарською комісією, яка оновить висновок щодо придатності до служби.

Категорія “Д” (повна непридатність)

Вона звільняє від мобілізації повністю і призначається людям з такими хворобами:

ВІЛ;

сифіліс;

важка форма цукрового діабету;

розумова недостатність;

епілепсія;

шизофренія;

істотні відхилення функціональності зорового і слухового апарату;

виразка органів шлунково-кишкового тракту;

відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.

Як уточнив адвокат, підставою для призначення категорії не може бути висновок приватного лікаря, оскільки діагноз мають поставити саме у військкоматі. Під час медкомісії призовник повністю оглядається хірургом, стоматологом, психіатром, терапевтом, невропатологом, дерматологом тощо.

Рекомендуємо ознайомитися з повним переліком хвороб, які є підставою для отримання тимчасової відстрочки або повного звільнення від призову.

Джерело: Телеграф

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