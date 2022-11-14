Після початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Відтак українців цікавить, які строки військової служби, якщо призвали до лав ЗСУ.

Про те, скільки часу при мобілізації може тривати проходження військової служби, розповідає NNS з посиланням на 24 канал.

Строки військової служби під час мобілізації

Перш за все, варто розібратися у різниці між строковою службою та мобілізацією. Так, строкова служба – це вид військової служби, яку громадяни України проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності. При цьому відбувається призов військовозобов’язаних чоловіків віком 18–27 років.

Мобілізація ж – це комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у воєнний стан у зв’язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Під час неї до лав армії можуть призвати чоловіків віком 18–60 років.

Мобілізація буває частковою або загальною, у зв’язку з повномасштабною війною 24 лютого Указом Президента було оголошено загальну мобілізацію.

Термін строкової військової служби становить:

до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів та старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

до 12 місяців для осіб, які на час призову мають ступінь вищої освіти магістра.

Термін служби при мобілізації становить:

до 18 місяців для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом;

до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію для військових, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ для військовослужбовців з числа резервістів, які проходять військову службу за призовом в особливий період.

Служба за контрактом та її строки

Також в Україні можна заключити контракт. Така можливість передбачається для осіб від 18 до 40 років, однак граничний вік прийняття в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок – до 50 років.

Для військових, які служать за контрактом та призначаються на посади встановлюються дещо інші терміни. Так:

3 роки для осіб рядового складу;

від 3 до 5 років для осіб сержантського і старшинського складу;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів ВНЗ – час навчання у вищих військових навчальних закладах та підрозділах.

Однак зауважимо, що для офіцерського складу терміни можуть бути дещо іншими. Зокрема, якщо військовослужбовці закінчили військові ВНЗ чи підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації – 10 років;

іншими спеціальностями – п’ять років.

Громадяни ж, яким первинне військове звання присвоїли після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, можуть проходити службу терміном від 2 до 5 років.

Інші громадяни за контрактом служать від 1 до 5 років.

При цьому строк проходження військової служби можна продовжити за новим контрактом. При цьому терміни будуть такими:

3 роки для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу;

від 3 до 5 років для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу;

від 5 до 10 років для осіб офіцерського складу.

Продовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

Джерело: 24tv.ua